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РИА Новости

СМИ: по меньшей мере четыре человека погибли во время протестов в Гвинее

15:45 15.10.2019 (обновлено: 15:55 15.10.2019)
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© AFP 2019 / Cellou Binani Акция протеста в Конакри, Гвинея
Акция протеста в Конакри, Гвинея
© AFP 2019 / Cellou Binani
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, до 20 могли получить ранения в результате столкновений на протестах в Гвинее, сообщили СМИ.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник начались столкновения между протестующими и силами безопасности. Жители гвинейской столицы Конакри вышли на улицы в знак протеста против намерения президента страны Альфа Конде внести поправки в конституцию, которые позволят ему оставаться на посту в течение еще одного срока. Из-за протестов была парализована работа магазинов, школ и госучреждений. СМИ сообщили об одном погибшем в результате столкновений.
По информации источников радиостанции RFI, в результате столкновений погибли четыре человека, пострадали - десятки. Такое количество погибших и пострадавших зафиксировано после первого дня протеста. В понедельник протестующие бросали в правоохранителей камни, те в ответ применяли слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу.
Эту информацию подтверждает журнал Jeune Afrique, которому данные о погибших и пострадавших предоставила оппозиция, организовавшая протесты.
"Четверо погибших в Конакри…20 пострадавших при стрельбе, среди них двое в критическом состоянии", - приводит слова источников издание.
В свою очередь, правительство Гвинеи сообщает в Facebook о двух погибших и двух пострадавших. Среди погибших - манифестант, "обстоятельства смерти которого предстоит выяснить", и жандарм, "застреленный в Маму". Также власти заявили, что правоохранители произвели "большое количество арестов".
При этом издание Guinee Matin пишет, что во вторник проходит очередная манифестация. В Конакри прибыли подкрепления полиции, закрыты магазины и почти остановлено уличное движение.
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