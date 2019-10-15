RT создал шрифт на основе рукописных надписей на Рейхстаге

"Шрифт Победы "Май" — это своего рода живой графический памятник ветеранам. Но мы хотим верить, что в этих оживших буквах нами заложено и напоминание, какой ценой была одержана та Победа. Помня и зная, через какой ад, боль и страдания прошел мир в середине ХХ века, мы — молодое поколение, наследники той Победы — должны сделать все, чтобы люди больше никогда не узнали, что такое мировая война", - рассказал автор идеи проекта Кирилл Карнович-Валуа.