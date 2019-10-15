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РИА Новости

RT создал шрифт на основе рукописных надписей на Рейхстаге

15:44 15.10.2019
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В преддверии 75-летия окончания Великой Отечественной войны RT создал шрифт "Май" на основе рукописных надписей на стенах Рейхстага, оставленных советскими военными весной 1945 года. Его можно скачать на сайте проекта #СтраницыПобеды.
Прообразом каждой буквы стали реальные символы, начертанные руками солдат 75 лет назад.
"Шрифт Победы "Май" — это своего рода живой графический памятник ветеранам. Но мы хотим верить, что в этих оживших буквах нами заложено и напоминание, какой ценой была одержана та Победа. Помня и зная, через какой ад, боль и страдания прошел мир в середине ХХ века, мы — молодое поколение, наследники той Победы — должны сделать все, чтобы люди больше никогда не узнали, что такое мировая война", - рассказал автор идеи проекта Кирилл Карнович-Валуа.
Буквы располагаются в строчках немного неровно, а каждая из них имеет несколько альтернативных форм, что подчеркивает рукописный характер шрифта.
Логотип телеканала RT
8 октября, 14:39РИА Новости
Два проекта RT признали лучшими по версии Best in Heritage
В создавшей шрифт дизайн-студии Contrast Foundry отметили текстуру шрифта, имитирующую написание на шершавой поверхности. Этого эффекта удалось достичь благодаря специальному алгоритму, модифицировавшему контур букв.
Шрифтом "Май" RT открывает масштабный проект, посвященный грядущему 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне, — #СтраницыПобеды. Создатели #1917LIVE и #Romanovs100 рассмотрят историю Великой Отечественной войны сквозь призму социальных медиа и digital art. Запуск основной части проекта состоится в январе 2020 года.
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