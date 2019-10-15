Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выдающийся испанский оперный певец Пласидо Доминго рассказал, что на концерте в Москве выступит вместе с сыном, специальным гостем станет дирижер Юрий Башмет.
Единственный концерт Доминго в Москве состоится 17 октября в Крокус Сити Холле.
"Я счастлив снова быть в России, выступить в Москве вместе с великим артистом маэстро Башметом. Один из моих сыновей Пласидо Доминго-младший также будет участвовать в концерте, выступит с оркестром", - сказал Доминго на пресс-конференции в Москве во вторник.
Башмет отметил, что в свой прошлый приезд в Москву Доминго выступал в сопровождении оркестра "Новая Россия", а сам маэстро на концерт не успел. "Сегодня эпохальный день. К нам приехал великий артист, великий тенор. В прошлый раз он выступал с моим оркестром без меня, я был в самолете, но успел послушать концерт в зале. Я немножко буду дирижировать в этот раз, и это волнительно, потому что Пласидо, он и дирижер тоже, в одной пьесе мы поменяемся местами", - добавил Башмет.
Программа московского концерта состоит из различных жанров, прозвучат оперные арии и дуэты, классические композиции из мюзиклов Бродвея, партии из оперетт, а также жемчужины испанского жанра "сарсуэла".
Доминго рассказал, что он споет дуэтом с российскими оперными певицами Марией Катаевой и Оксаной Шиловой.
"У большинства российских оперных певцов невероятная легкость исполнения и игры одновременно, никто не может так играть роль на сцене, как российские оперные звезды, видимо сказывается школа Станиславского", - отметил Доминго.