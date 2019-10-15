Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности операторов электронных кошельков сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов в тот же день.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, обязывает оператора в случае приостановки или прекращения использования электронного средства платежа информировать клиента в тот же день и сообщать о причинах блокировки.

Сейчас использование электронного кошелька может быть приостановлено или прекращено по желанию самого клиента, или это может сделать оператор при нарушении соответствующих пунктов договора. Обязанность информирования клиента при этом не предусмотрена. Иногда это приводит к значительным убыткам и другим негативным последствиям из-за невозможности воспользоваться денежными средствами, отмечают авторы законопроекта.

Предлагаемые изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежа и дополняют законодательные меры по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Авторы законопроекта отмечают, ссылаясь на информацию от ЦБ РФ по состоянию на 11 ноября 2018 года, что в популярном у россиян платежном сервисе Qiwi доступ к сервису был заблокирован для 161,581 тысячи учетных записей. Общая сумма на заблокированных счетах с момента образования сервиса составляла 879,039 тысячи рублей, 70,2 тысячи долларов и 14,8 тысячи евро.