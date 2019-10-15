Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Житель поселка под Харьковом тяжело ранил преступника, изнасиловавшего его жену, сообщает местная полиция.
Вечером 13 октября супруги с друзьями отдыхали в кафе. В какой-то момент женщина решила пойти домой. Муж через некоторое время пошел вслед за ней.
Около дома неизвестный напал на женщину и изнасиловал. Мужчина услышал крики жены о помощи и вступился за нее. Он набросился на преступника, избил его и несколько раз ударил ножом в область паха. Насильник скрылся с места преступления, но вскоре его задержала полиция. Раненого злоумышленника в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мужа потерпевшей женщины также задержали, но ему светит более суровое наказание: он может отправиться за решетку на восемь лет.