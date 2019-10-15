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РИА Новости

Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы

15:36 15.10.2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие
Холодное оружие
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Холодное оружие. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Житель поселка под Харьковом тяжело ранил преступника, изнасиловавшего его жену, сообщает местная полиция.
Вечером 13 октября супруги с друзьями отдыхали в кафе. В какой-то момент женщина решила пойти домой. Муж через некоторое время пошел вслед за ней.
Около дома неизвестный напал на женщину и изнасиловал. Мужчина услышал крики жены о помощи и вступился за нее. Он набросился на преступника, избил его и несколько раз ударил ножом в область паха. Насильник скрылся с места преступления, но вскоре его задержала полиция. Раненого злоумышленника в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мужа потерпевшей женщины также задержали, но ему светит более суровое наказание: он может отправиться за решетку на восемь лет.
Нож
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816137284100
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Харьковская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Изнаиловал - до 5-ти лет. Препятствовал совершению престпления- до 8-ми. Идиотские законы. Правда и в Российском УК тоже такой бред есть.Закон о необходимой самообороне нужно изменить , если есть угроза жизни , угроза насилием , и она доказана, то любая самооборона должна быть законной.
15 октября, 15:41
АОАлександр Орлов
3702002
Молодец, заступился за жену.
15 октября, 15:47
Арсений Понфиленко
2500000
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