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РИА Новости

В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском

15:35 15.10.2019 (обновлено: 15:38 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. Противоречия из-за разного объема траффика, ущемляющего интересы белорусских или российских операторов связи, не позволяют пока отменить роуминг с Белоруссией, сообщил РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.
Он пояснил, что переговоры об отмене роуминга с Белоруссией еще не завершены.
"Осталось два последних пункта. У нас разные объемы траффика. Из-за этого, если выполняем один пункт, страдают белорусские операторы. Если выполняем другой пункт, страдают российские операторы. Нужно найти такой консенсус, чтобы никто из операторов не пострадал. Осталось эти два пункта противоречия снять, и мы готовы стартовать", - заявил Иванов.
Российская и белорусская стороны неоднократно проводили экспертные консультации по вопросу отмены роуминга, но итоговые пути разрешения неурегулируемых вопросов, в первую очередь возможность снижения белорусской стороной ставок международного интерконнекта, применяемого белорусскими государственными компаниями, не выработаны.
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
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