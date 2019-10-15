В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском

СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. Противоречия из-за разного объема траффика, ущемляющего интересы белорусских или российских операторов связи, не позволяют пока отменить роуминг с Белоруссией, сообщил РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.
Он пояснил, что переговоры об отмене роуминга с Белоруссией еще не завершены.
"Осталось два последних пункта. У нас разные объемы траффика. Из-за этого, если выполняем один пункт, страдают белорусские операторы. Если выполняем другой пункт, страдают российские операторы. Нужно найти такой консенсус, чтобы никто из операторов не пострадал. Осталось эти два пункта противоречия снять, и мы готовы стартовать", - заявил Иванов.
Российская и белорусская стороны неоднократно проводили экспертные консультации по вопросу отмены роуминга, но итоговые пути разрешения неурегулируемых вопросов, в первую очередь возможность снижения белорусской стороной ставок международного интерконнекта, применяемого белорусскими государственными компаниями, не выработаны.