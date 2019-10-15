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РИА Новости

Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение

15:33 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАйдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
Айдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Участнику несанкционированной акции в Москве программисту Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
"Губайдулину предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ. Он находится под подпиской, ознакомление с материалами дела продолжатся завтра-послезавтра, в зависимости от того как пройдет суд, в котором задействован я и другой защитник", - сказал Пашков.
По его словам, теперь Губайдулин обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Изначально Губайдулина обвинили в покушении на применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч.3 статьи 30 в сочетании с ч.1 статьи 318 УК РФ), за бросок пластиковой бутылки "с неустановленной жидкостью" в сторону полицейского. Затем Мещанский суд вернул дело на доследование и выпустил Губайдулина из СИЗО.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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