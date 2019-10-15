Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Участнику несанкционированной акции в Москве программисту Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.

"Губайдулину предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ. Он находится под подпиской, ознакомление с материалами дела продолжатся завтра-послезавтра, в зависимости от того как пройдет суд, в котором задействован я и другой защитник", - сказал Пашков.

По его словам, теперь Губайдулин обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Изначально Губайдулина обвинили в покушении на применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч.3 статьи 30 в сочетании с ч.1 статьи 318 УК РФ), за бросок пластиковой бутылки "с неустановленной жидкостью" в сторону полицейского. Затем Мещанский суд вернул дело на доследование и выпустил Губайдулина из СИЗО.