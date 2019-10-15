Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР

ТОКИО, 15 окт - РИА Новости. Глава южнокорейского парламента Мун Хи Сан попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко содействовать налаживанию межпарламентских связей двух корейских государств и убедить КНДР в необходимости отказа от ядерного оружия, говорится в опубликованном во вторник сообщении Национального собрания Республики Корея.

Мун Хи Сан обратился с такой просьбой на встрече с Матвиенко в Белграде на сессии Межпарламентского союза.

В сообщении отмечается, что на 23-24 октября намечен визит в РФ делегации Верховного народного собрания КНДР и ее встреча с Матвиенко. В этой связи Южная Корея надеется, что Россия посодействует решению межкорейских проблем.

"Решительно дайте понять делегации Северной Кореи, что только ее денуклеаризация позволит всем остаться в выигрыше", - приводит пресс-служба парламента Южной Кореи обращение Мун Хи Сана к Матвиенко. По его словам, только с денуклеаризацией станет возможно соединение как железных дорог Юга и Севера с Россией, так и создание газопровода из Сибири.

"Передайте, чтобы Северная Корея пошла на сотрудничество и обмены между парламентами Юга и Севера", - также приводятся слова спикера Национального собрания.