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РИА Новости

Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР

15:33 15.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан выступает на заседании Совета Федерации РФ. 29 мая 2019
Глава Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан выступает на заседании Совета Федерации РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 15 окт - РИА Новости. Глава южнокорейского парламента Мун Хи Сан попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко содействовать налаживанию межпарламентских связей двух корейских государств и убедить КНДР в необходимости отказа от ядерного оружия, говорится в опубликованном во вторник сообщении Национального собрания Республики Корея.
Мун Хи Сан обратился с такой просьбой на встрече с Матвиенко в Белграде на сессии Межпарламентского союза.
В сообщении отмечается, что на 23-24 октября намечен визит в РФ делегации Верховного народного собрания КНДР и ее встреча с Матвиенко. В этой связи Южная Корея надеется, что Россия посодействует решению межкорейских проблем.
"Решительно дайте понять делегации Северной Кореи, что только ее денуклеаризация позволит всем остаться в выигрыше", - приводит пресс-служба парламента Южной Кореи обращение Мун Хи Сана к Матвиенко. По его словам, только с денуклеаризацией станет возможно соединение как железных дорог Юга и Севера с Россией, так и создание газопровода из Сибири.
"Передайте, чтобы Северная Корея пошла на сотрудничество и обмены между парламентами Юга и Севера", - также приводятся слова спикера Национального собрания.
По данным его пресс-службы, Матвиенко со своей стороны заверила Мун Хи Сана, что Россия приложит усилия для продвижения трехстороннего сотрудничества с обоими корейскими государствами и надеется сыграть свою роль в активизации межпарламентских связей Юга и Севера.
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