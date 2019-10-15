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РИА Новости

Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО

15:32 15.10.2019 (обновлено: 16:33 15.10.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила о необходимости сохранить Турцию в рамках НАТО, несмотря на разногласия из-за турецкой операции в Сирии.
"Я думаю, честно говоря, лучше, если Турцию будет в НАТО, а не вне альянса, лучше оставить ее в нашей семье. И мы разговорим друг с другом в семье. Это лучше, лучше разговаривать, чем молчать", - заявила она на пресс-конференции по итогам переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Она добавила, что страны ЕС дали Турции четкий сигнал, заявив накануне о прекращении новых поставок вооружений Анкаре.
В свою очередь, Меркель добавила, что обе страны, как и другие члены ЕС, продолжают с обеспокоенностью следить за операцией Турции. Она отметила необходимость возвращения к переговорам западных стран с Турцией.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Военная операция Турции в СирииЭрна СолбергНАТОТурцияСирияНорвегияВ мире
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