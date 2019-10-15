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РИА Новости

Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе

15:29 15.10.2019 (обновлено: 15:41 15.10.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россиянка Анна Богачева, задержанная в Минске, сообщила, что находится на свободе, заявили в посольстве РФ в Белоруссии.
Ранее в МИД РФ сообщили, что российские дипломаты в Белоруссии оказывают консульскую поддержку задержанной в Минске россиянке Анне Богачевой.
"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам собеседника агентства, россиянка была задержана в гостинице в Минске 13 октября около 22.00, с ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 14:02РИА Новости
В Госдуме прокомментировали задержание россиянки Богачевой в Минске
В октябре комитет сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года. В 85-страничном документе подтверждаются выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело. Агентство обвиняют в том, что оно пыталось повредить шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом и поддерживало кандидатуру Дональда Трампа "по распоряжению Кремля". Подтверждений участия российских властей комитет не представил.
Действия агентства в докладе названы "широкой, сложной и продолжающейся по сей день кампанией информационной войны, направленной на то, чтобы посеять рознь в американской политике и обществе". Утверждается также, что деятельность "Агентства интернет-исследований" лишь расширилась после выборов 2016 года.
Ранее Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение была включена и Анна Богачева как сотрудник Агентства интернет-исследований. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
10 октября, 11:32РИА Новости
Депутат Юмашева рассказала подробности задержания при въезде в США
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Обсудить 15
Дональд ТрампРоберт МюллерХиллари КлинтонМИД РФБелоруссияСШААнна БогачеваЗадержание россиянки в БелоруссииМинскРоссияВ мире
Популярные комментарии
Красавцы белорусы! Самая Великая в мире страна??? Это США!!!
15 октября, 16:34
adrianoseven
83430134
ть, всю дипмиссию в России пересажать американскую.... по 150 лет каждому
15 октября, 15:45
Сергей Волков
56311015
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