Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россиянка Анна Богачева, задержанная в Минске, сообщила, что находится на свободе, заявили в посольстве РФ в Белоруссии.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские дипломаты в Белоруссии оказывают консульскую поддержку задержанной в Минске россиянке Анне Богачевой.

"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам собеседника агентства, россиянка была задержана в гостинице в Минске 13 октября около 22.00, с ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать.

В октябре комитет сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года. В 85-страничном документе подтверждаются выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело. Агентство обвиняют в том, что оно пыталось повредить шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом и поддерживало кандидатуру Дональда Трампа "по распоряжению Кремля". Подтверждений участия российских властей комитет не представил.

Действия агентства в докладе названы "широкой, сложной и продолжающейся по сей день кампанией информационной войны, направленной на то, чтобы посеять рознь в американской политике и обществе". Утверждается также, что деятельность "Агентства интернет-исследований" лишь расширилась после выборов 2016 года.

Ранее Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение была включена и Анна Богачева как сотрудник Агентства интернет-исследований. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.