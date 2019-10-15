Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше 3,2 миллиона человек привились от гриппа с начала кампании по иммунизации от вируса в Москве, показатели заболеваемости населения ниже нормы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора в Москве.

"В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счёт всех источников финансирования привито более 3 миллионов 270 тысяч человек, в том числе за счёт собственных средств и средств работодателей привилось более 1 миллиона 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.

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Прививка от гриппа или "спасибо, не надо"? Если вы вчера не переселились на необитаемый остров, завтра вы можете подхватить вирус гриппа. А сегодня разберем пять МИФОВ про антигриппозную вакцину.

В этом году кампания по вакцинации началась в Москве 4 сентября. Бесплатно сделать прививку можно во всех городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Часть пунктов уже работают, другие откроются позже. Кроме того, москвичи могут посетить два пункта во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". В этом году впервые вакцинация проходит и в городских парках. Врачи дежурят ежедневно в 28 павильонах "Здоровая Москва".