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РИА Новости

Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона

15:29 15.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше 3,2 миллиона человек привились от гриппа с начала кампании по иммунизации от вируса в Москве, показатели заболеваемости населения ниже нормы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора в Москве.
"В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счёт всех источников финансирования привито более 3 миллионов 270 тысяч человек, в том числе за счёт собственных средств и средств работодателей привилось более 1 миллиона 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ спокойная, в городе третью неделю отмечается уменьшение числа зарегистрированных случаев заболевания.
"Показатели ниже расчетных эпидемических пороговых величин отмечаются во всех возрастных группах", - сообщили в ведомстве.
В этом году кампания по вакцинации началась в Москве 4 сентября. Бесплатно сделать прививку можно во всех городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Часть пунктов уже работают, другие откроются позже. Кроме того, москвичи могут посетить два пункта во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". В этом году впервые вакцинация проходит и в городских парках. Врачи дежурят ежедневно в 28 павильонах "Здоровая Москва".
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