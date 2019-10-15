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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии

15:28 15.10.2019 (обновлено: 15:35 15.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео на фоне турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии и введенных в связи с ней американских санкций против Анкары, сообщил РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства во вторник.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели уже второй телефонный разговор после начала турецкой операции в Сирии.
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"Наш министр провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео", - сказал собеседник агентства.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМайк ПомпеоМевлют ЧавушоглуДональд ТрампКурдистан (Ирак)Военная операция Турции в СирииВойна в СирииМИД ТурцииТурцияСирияВ мире
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