Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Нового инвестиционно-коммерческого оренбургского банка развития промышленности (НИКО-Банк) взыскал с авиакомпании "Ютэйр" около 1,4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

НИКО-Банк потребовал взыскать с ответчика проценты по кредитному договору от 19 ноября 2015 года. Истец является одним из 11 банков-участников двух синдицированных кредитов на общую сумму 38,6 миллиарда рублей, предоставленных в 2015 году авиаперевозчику, испытывавшему значительные финансовые затруднения.

"Взыскать с ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" в пользу ПАО "НИКО-Банк" проценты за пользование кредитом… за период с 21 июня 2018 года по 20 декабря 2018 года в размере 1,268 миллиона рублей, неустойку в размере 124 тысяч рублей", - огласила резолютивную часть решения судья Наталия Нечипоренко.