Коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Международная коалиция во главе с США выводит войска с севера Сирии, уже покинула Манбидж, сообщил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.

"Силы коалиции осуществляют целенаправленный вывод с северо-востока Сирии. Мы покинули Манбидж", - написал он в Twitter.

Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.