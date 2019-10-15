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РИА Новости
Война в Сирии

Коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж

15:26 15.10.2019 (обновлено: 15:53 15.10.2019)
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© AP Photo / Hussein MallaАмериканский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
© AP Photo / Hussein Malla
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Международная коалиция во главе с США выводит войска с севера Сирии, уже покинула Манбидж, сообщил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.
"Силы коалиции осуществляют целенаправленный вывод с северо-востока Сирии. Мы покинули Манбидж", - написал он в Twitter.
Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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* Террористическая организация, запрещена в России
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