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РИА Новости

На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей

15:26 15.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПроверка пожарной безопасности
Проверка пожарной безопасности
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Проверка пожарной безопасности. Архивное фото
ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Один миллиард рублен выделен на увеличение личного состава пожарных инспекторов в РФ, в 2020 году будет выделено еще 419 миллионов, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"Один миллиард рублей уже выделен на увеличение численности госинспекторов, в будущем году дополнительное финансирование запланировано еще в размере 419 миллионов рублей", - сказал он в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ.
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Кобылкин также уточнил, что с 2016 года инспекторский состав увеличился на 2896 человек - всего сейчас 23 тысячи 613 человек. "Но это все равно 58% от установленного норматива", - добавил он.
Министр отметил, что этот норматив установлен уже давно.
"Нужно все-таки, когда вы говорите в отношении установленных нормативов, смотреть на современные все тенденции, на появление новой техники, которая сегодня все-таки применяется и которой там лет 30-40 назад в помине не было", - подчеркнул глава кабмина Дмитрий Медведев.
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