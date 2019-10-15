На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей

ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Один миллиард рублен выделен на увеличение личного состава пожарных инспекторов в РФ, в 2020 году будет выделено еще 419 миллионов, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Один миллиард рублей уже выделен на увеличение численности госинспекторов, в будущем году дополнительное финансирование запланировано еще в размере 419 миллионов рублей", - сказал он в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ.

Кобылкин также уточнил, что с 2016 года инспекторский состав увеличился на 2896 человек - всего сейчас 23 тысячи 613 человек. "Но это все равно 58% от установленного норматива", - добавил он.

Министр отметил, что этот норматив установлен уже давно.