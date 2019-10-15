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РИА Новости

В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки

15:25 15.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 15 окт - РИА Новости. Следственные органы задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней иностранной гражданки, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
Фигурантом уголовного дела по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также изнасилование несовершеннолетней" стал 44-летний уфимец.
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"По версии следствия, подозреваемый в 2017 и 2018 годах неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней иностранной гражданки, временно проживающей на территории Российской Федерации, преступления против половой неприкосновенности",- говорится в сообщении башкирского следкома.
Ведомство поясняет, что об изнасиловании девочки стало известно ее матери и она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
"В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, решается вопрос о его аресте",- сообщает СУСК РФ по региону.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что потерпевшей 15 лет, она из Узбекистана.
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