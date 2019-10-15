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РИА Новости

В Москве в 2020 году появятся около 200 зарядных станций для электромобилей

15:24 15.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлекромобиль заряжается на элекрозарядной автомобильной станции на улице Большая Бронная в центре Москвы
Элекромобиль заряжается на элекрозарядной автомобильной станции на улице Большая Бронная в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти Москвы планируют в 2020 году построить 160 новых зарядных станций для электромобилей, ещё 40 станций будут созданы совместно с "Россетями", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.
Московские власти в последние годы стимулирует использование электромобилей. По данным московского департамента транспорта, в столице построили уже более 140 зарядных станций для них. Мэр также направил в столичный парламент законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога.
"Наряду с развитием электротранспорта город будет инвестировать в инфраструктуру, необходимую для его функционирования. В частности, Москва планирует в 2020 году за счет городского бюджета построить 160 зарядных станций для электромобилей. В ходе совместного инвестиционного проекта с ПАО "Россети" будут построены еще 40 зарядных станций", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента экономической политики Дениса Тихонова.
Ранее правительство Москвы и "Россети" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта. Они рассмотрят возможность установки в 2019-2023 году не менее 300 зарядных станций с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла.
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге
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