В ФАС рассказали, в каком случае Fortum сможет приобрести долю в Uniper

ЯЛТА (Крым), 15 окт - РИА Новости. Одобрение Федеральной антимонопольной службой заявки Fortum на покупку доли в Uniper возможно с отложенным действием, нужны изменения в законодательстве, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Это попадает под ограничение 57 закона (об иностранных инвестициях в стратегические предприятия – ред.). Нужно решить эту проблему в законодательстве с тем, чтобы, как я думаю, если доля этого вторичного актива не превышает 1% от совокупной стоимости актива, чтобы комиссия правительственная, которая работает по этому закону могла дать временное разрешение приобрести больше контроля, отдать на аутсорсинг этот актив и затем вернуться в ту долю, которая ей полагается", - сказал Артемьев, комментируя ходатайство Fortum на покупку доли в Uniper.

"Мы обсуждали вопрос внесения поправок в законодательство, которое позволило бы привлекать инвестиции с одной стороны, и такие маленькие, ни на что не влияющие объекты отдавать на аутсорсинг. ... Если не менять законодательство, в нынешних условиях сделка возможна только в одном случае, с отлагательным условием, что она вступит в силу только тогда, когда буду приняты изменения в законодательство", - пояснил глава ФАС.

В октябре финский концерн Fortum сообщал, что договорился с фондами Elliott и Knight Vinke о покупке более 20,5% акций немецкой компании Uniper.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами России и США. В ФАС уже подана заявка. Предполагается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2020 года. В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций.