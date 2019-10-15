Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T15:21Z
https://ria.ru/20191015/1559815354.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150892/67/1508926776_0:0:2798:1573_1036x0_80_0_0_3ac1bee11601aa39ce9a2b556163aead.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

В ФАС рассказали, в каком случае Fortum сможет приобрести долю в Uniper

15:21 15.10.2019
110
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЯЛТА (Крым), 15 окт - РИА Новости. Одобрение Федеральной антимонопольной службой заявки Fortum на покупку доли в Uniper возможно с отложенным действием, нужны изменения в законодательстве, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
"Это попадает под ограничение 57 закона (об иностранных инвестициях в стратегические предприятия – ред.). Нужно решить эту проблему в законодательстве с тем, чтобы, как я думаю, если доля этого вторичного актива не превышает 1% от совокупной стоимости актива, чтобы комиссия правительственная, которая работает по этому закону могла дать временное разрешение приобрести больше контроля, отдать на аутсорсинг этот актив и затем вернуться в ту долю, которая ей полагается", - сказал Артемьев, комментируя ходатайство Fortum на покупку доли в Uniper.

"Мы обсуждали вопрос внесения поправок в законодательство, которое позволило бы привлекать инвестиции с одной стороны, и такие маленькие, ни на что не влияющие объекты отдавать на аутсорсинг. ... Если не менять законодательство, в нынешних условиях сделка возможна только в одном случае, с отлагательным условием, что она вступит в силу только тогда, когда буду приняты изменения в законодательство", - пояснил глава ФАС.

В октябре финский концерн Fortum сообщал, что договорился с фондами Elliott и Knight Vinke о покупке более 20,5% акций немецкой компании Uniper.
Сделка должна быть одобрена регулирующими органами России и США. В ФАС уже подана заявка. Предполагается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2020 года. В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций.
Российский рубли и евро
9 октября, 18:26Теплоснабжение
Uniper назвал непростым отделение водоканала, помешавшего сделке с Fortum
В сентябре 2018 года Артемьев говорил в интервью газете "Коммерсант", что по закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли финскому Fortum нельзя покупать в стратегических активах в РФ больше 50%, - электроэнергетика таким статусом не обладает, но им обладает один водоканал, который есть среди активов Uniper в России. Пока немцы не избавятся от этого водоканала, "дальше идти нельзя", отмечал чиновник.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Вадим Зингман
Экс-замглавы "Аэрофлота" Зингмана назначили президентом "Альфа-групп"
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии за переводы внутри банка
Ласточка
РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
Платежная система "Мир" досрочно выполнила план по выпуску карт
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Путин приветствовал вхождение ОАЭ в акционерный капитал Aurus
Банковские карты
Банки стали чаще выдавать кредитки с лимитом свыше ста тысяч рублей
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан и Газпром организуют перевозки туристов с помощью судов на СПГ
Пассажиры в плацкартном вагоне
РЖД предложили коллегам из других стран ввести единые стандарты в поездах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Токаев поручил усилить аналитическую работу для укрепления позиций в ЕАЭС
Судейский молоток
Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
Стенд Сбербанка
Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
Церемония открытия завода Русская кожа Алтай
ГК "Русская кожа" открыла новый кожевенный завод в Алтайском крае
Нетворкинг клуб Ваш бизнес
Самый большой нетворкинг клуб в России откроется в "Технограде" на ВДНХ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Самолет "Аэрофлота", вынужденно севший в Ташкенте, вылетел в Москву
08:10Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Лента новостейМолния