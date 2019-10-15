Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T15:20Z
https://ria.ru/20191015/1559815211.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151946/27/1519462776_0:64:1280:784_1036x0_80_0_0_f78501216eb26c376b34e4463ec26077.jpg
РИА Новости

В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя

15:18 15.10.2019 (обновлено: 15:20 15.10.2019)
1957
CC0 / strichpunkt / Бурый медведь
Бурый медведь
CC0 / strichpunkt /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции в течение нескольких часов выслеживали медведя, гулявшего по улицам Чебоксар, а затем поймали его, вывезли за город и выпустили в лес, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашской республике.
Первое сообщение о медведе, перебегавшем улицу в районе поселка Соляное в Чебоксарах, поступило в полицию около 20 часов в понедельник. Позже видео с авторегистратора появилось в соцсетях.
"На протяжении всей ночи около 30 сотрудников полиции проверяли поступающую от жителей информацию о гуляющем по городу животном, проверяли все места его возможного нахождения. Утром во вторник несколько нарядов патрульно-постовой службы выехали в Новоюжный микрорайон, где на территории заброшенной стройки медведя видели жители домов по улице Хевешской", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Сотрудники полиции оцепили территорию, чтобы обезопасить местных жителей. Рядом находятся две школы, полицейские провожали к ним детей.
"Выбрав удобный момент, специалисты смогли усыпить животное, выстрелив в него снотворным. Затем специалисты-кинологи вывезли медведя за город и выпустили в лес за Волгой", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Там подчеркнули, что распространяемая в соцсетях информация еще об одном медведе, разгуливающем по городу, не подтвердилась.
Бурый медведь
14 августа, 11:16Радио Sputnik
В Хабаровском крае медведь утащил покойника из могилы
1741001
Обсудить 5
МВД РФЧебоксарыПроисшествия
Рекомендуем
Кошка породы британская на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
Приручить эльфа: выставка кошек в Москве
РИА
Новости
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили создать Международный туристический центр
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна Хагибис в Японии
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна "Хагибис" в Японии
Сотрудники офиса за работой
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
Лента
новостей
Сотрудники МЧС во время спасения котенка в районе дома №203 по улице Сумской в Белгороде
В Белгороде сотрудники МЧС сняли котенка с высокого дерева
Лис на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника
На Камчатке опубликовали фотографии зверей, меняющих шубы к зиме
Рабочая поездка Д.Медведева в СФО. Томск
Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
На пользу людям: пенсионер Николай Трофимов построил пешеходный мост
На пользу людям: пенсионер Николай Трофимов построил пешеходный мост
Виды Куршской Косы в Калининградской области
Минприроды вложит полмиллиарда рублей в развитие национальных парков России
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Башкирский завод снизил нагрузку на очистные сооружения после ЧП
Борщевик
Итоги по борьбе с борщевиком в Подмосковье подведут 15 октября
Актеры театра Эскизы в пространстве
В Крыму пройдет фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
Лента новостейМолния