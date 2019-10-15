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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных

15:18 15.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о материальной ответственности военных, которым предлагается приостанавливать срок привлечения военнослужащего к ответственности на период предварительного расследования или судебного разбирательства.
"Настоящий Федеральный закон устанавливает условия и размеры материальной ответственности военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, в других войсках, воинских формированиях, органах, воинских подразделениях и специальных формированиях ... за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу воинской части", - следует из проекта федерального закона.
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Законопроектом также предлагается, в частности, приостанавливать срок привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования или судебного разбирательства. Кроме того, военнослужащему должна быть предоставлена возможность возместить ущерб с рассрочкой платежа.
Документ также устанавливает порядок возмещения причиненного ущерба. В частности, военнослужащий не будет привлечен к ответственности и за ущерб, причиненный вследствие исполнения приказа командира, в результате правомерных действий, действий (бездействия), связанных с оправданным служебным риском, или действия непреодолимой силы, а также за ущерб, причиненный в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны.
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"Срок привлечения военнослужащих к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба. Днем обнаружения ущерба следует считать день, когда командир (начальник) узнал или должен был узнать о наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим", - добавляется в документе.
Отмечается, что к ответственности предлагается привлекать командиров, не принявших меры к возмещению виновными причиненного ущерба.
Комитет Госдумы по обороне поддержал концепцию законопроекта, сообщил первый зампред комитета Андрей Красов, выступая на пленарном заседании. Он также сообщил, что имеющиеся замечания к законопроекту планируется устранить в ходе работы ко второму чтению.
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