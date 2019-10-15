Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о материальной ответственности военных, которым предлагается приостанавливать срок привлечения военнослужащего к ответственности на период предварительного расследования или судебного разбирательства.

"Настоящий Федеральный закон устанавливает условия и размеры материальной ответственности военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, в других войсках, воинских формированиях, органах, воинских подразделениях и специальных формированиях ... за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу воинской части", - следует из проекта федерального закона.

Законопроектом также предлагается, в частности, приостанавливать срок привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования или судебного разбирательства. Кроме того, военнослужащему должна быть предоставлена возможность возместить ущерб с рассрочкой платежа.

Документ также устанавливает порядок возмещения причиненного ущерба. В частности, военнослужащий не будет привлечен к ответственности и за ущерб, причиненный вследствие исполнения приказа командира, в результате правомерных действий, действий (бездействия), связанных с оправданным служебным риском, или действия непреодолимой силы, а также за ущерб, причиненный в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны.

"Срок привлечения военнослужащих к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба. Днем обнаружения ущерба следует считать день, когда командир (начальник) узнал или должен был узнать о наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим", - добавляется в документе.

Отмечается, что к ответственности предлагается привлекать командиров, не принявших меры к возмещению виновными причиненного ущерба.