RT подарил ушанку Пласидо Доминго

Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, он поет на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках.

Певец выступал в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Тенор стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий "Грэмми".