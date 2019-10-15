RT подарил ушанку Пласидо Доминго

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Испанский оперный певец Пласидо Доминго получил от RT в подарок шапку ушанку.
Артист дал интервью журналистке канала Софико Шеварднадзе. Программа SophieCo с Доминго выйдет на RTД 19 октября.
Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, он поет на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках.
Певец выступал в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Тенор стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий "Грэмми".