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РИА Новости

Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют

15:16 15.10.2019
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© РИА Новости / Андрей КиреевАлексей Бессарабов и Владимир Дудка в Городском суде Севастополя
Алексей Бессарабов и Владимир Дудка в Городском суде Севастополя
© РИА Новости / Андрей Киреев
Алексей Бессарабов и Владимир Дудка в Городском суде Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Граждане России и Украины Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, получившие по 14 лет колонии по делу о подготовке диверсий в Севастополе, находятся в списке на обмен гражданами между странами, сообщила РИА Новости адвокат Дудки Оксана Железняк.
"Они находятся в этом списке, притом уже достаточно давно. С учетом их возраста и состояния здоровья можно сказать, что они в этом списке "лидируют", - заметила адвокат.
Зал судебных заседаний
4 апреля, 09:34РИА Новости
Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии
Севастопольский городской суд в апреле приговорил местных жителей Дудку и Бессарабова к 14 годам колонии строгого режима и штрафам в размере 350 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Во вторник Верховный суд РФ отклонил жалобы на приговоры.
ФСБ заявила в августе 2017 года о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. ФСБ РФ задержала в Севастополе Дудку, Бессарабова и Дмитрия Штыбликова по подозрению в подготовке диверсий. Все трое, по данным ФСБ, готовили взрывы на инфраструктурных объектах в Крыму.
Штыбликов был осужден городским судом Севастополя в ноябре 2017 года. Суд признал его виновным в приготовлении к диверсии и назначил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в РФ прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Константин Давыденко, обвиняемый в шпионаже в пользу СБУ, в здании Верховного суда Республики Крым
Вчера, 12:33РИА Новости
Украинца Давыденко включили в список обмена граждан, заявил адвокат
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