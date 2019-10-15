Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Граждане России и Украины Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, получившие по 14 лет колонии по делу о подготовке диверсий в Севастополе, находятся в списке на обмен гражданами между странами, сообщила РИА Новости адвокат Дудки Оксана Железняк.

"Они находятся в этом списке, притом уже достаточно давно. С учетом их возраста и состояния здоровья можно сказать, что они в этом списке "лидируют", - заметила адвокат.

Севастопольский городской суд в апреле приговорил местных жителей Дудку и Бессарабова к 14 годам колонии строгого режима и штрафам в размере 350 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Во вторник Верховный суд РФ отклонил жалобы на приговоры.

ФСБ заявила в августе 2017 года о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. ФСБ РФ задержала в Севастополе Дудку, Бессарабова и Дмитрия Штыбликова по подозрению в подготовке диверсий. Все трое, по данным ФСБ, готовили взрывы на инфраструктурных объектах в Крыму.

Штыбликов был осужден городским судом Севастополя в ноябре 2017 года. Суд признал его виновным в приготовлении к диверсии и назначил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.