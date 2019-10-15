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РИА Новости

Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу

15:15 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Полиция Архангельска задержала троих человек, которые похитили мужчину из квартиры и избили, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
"В воскресенье в 18.30 в полицию Архангельска поступило сообщение о том, что в квартиру дома по улице Севстрой проникли трое неизвестных и, угрожая физической расправой, увели в неизвестном направлении проживающего там 35-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили потерпевшего у дома по улице Мира, у него зафиксированы следы побоев.
"Предположительно причастные к данному инциденту трое местных жителей, один из которых ранее был неоднократно судим, доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.
При этом в соцсетях появились фотографии, где мужчина привязан к столбу, а вокруг него собралась толпа людей. Пользователи утверждают, что мужчина приставал к женщинам на улице.
"Какими бы намерениями не руководствовались трое молодых людей, они совершили уголовное преступление", - сообщили РИА Новости в полиции, добавив, что в настоящее время продолжается проверка, после ее окончания будет принято решение о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности.
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