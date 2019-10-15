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РИА Новости

Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану

15:13 15.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка Д.Медведева в СФО. Томск
Рабочая поездка Д.Медведева в СФО. Томск
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Минприроды и МЧС проработают совместные предложения по повышению эффективности авиалесоохраны, соответствующее поручение в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ дал глава кабмина Дмитрий Медведев после соответствующей просьбы министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.
"Считаем целесообразным пойти на принципиальные изменения в системе лесной авиаохраны. Я прошу вашего поручения в рамках правительственной комиссии по природопользованию и охране окружающей среды создать рабочую группу с МЧС России, для выработки совместных предложений по повышению эффективности в тушении лесных пожаров с применениям авиации", - сказал Кобылкин, отметив, что с курирующим вице-премьером и главой МЧС эта просьба согласована.
Кобылкин также отметил, что в течение семи лет авиалесоохрана может полностью продублировать инфраструктуру МЧС, что представляется неэффективным.
"Проанализировав ситуацию этого года, мы пришли к выводу, что в течение, может быть, семи лет темпами приобретения авиации в авиалесоохрану мы можем теоретически накрыть всю страну этой работой. Сделать это будет крайне тяжело, практически мы будем создавать дублирующую инфраструктуру, дублирующую МЧС. На мой взгляд, этого делать ни в коем случае нельзя, нам нужно с МЧС выработать (предложения – ред.), и мы предварительно договорились. Лучше увеличить авиационный парк у них и такие полномочия просто передать", - объяснил глава Минприроды.
Глава правительства отметил, что дублирование авиационного парка нерационально с финансовой точки зрения и поручил проработать предложения.
"Ну, поработайте с ними. Конечно, не нужно дублировать никакой авиационный парк, это очень дорого и абсолютно нерационально с финансовой точки зрения. Конечно, вместе с МЧС проработайте вопрос по методике распределения субвенций из бюджета для поощрения эффективности проводимых мероприятий по профилактике тушения", - сказал Медведев.
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