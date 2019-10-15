В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Порядка 110 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского сада на востоке Москвы после обнаружения предмета, похожего на гранату, информация об угрозе не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Граната" в детском саду на проспекте Буденного не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
25 сентября, 08:57РИА НовостиВ Самарской области эвакуировали детский сад из-за пожара
По его словам, всего на время проверки из здания эвакуировали 106 человек, в том числе 84 ребенка. В настоящее время дети и персонал уже вернулись в детсад.