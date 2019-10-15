В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Порядка 110 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского сада на востоке Москвы после обнаружения предмета, похожего на гранату, информация об угрозе не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, всего на время проверки из здания эвакуировали 106 человек, в том числе 84 ребенка. В настоящее время дети и персонал уже вернулись в детсад.