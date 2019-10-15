Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара

Дым над Триполи, где идут столкновения между сторонниками парламента и правительства, поддерживаемого ООН. 26 мая 2017

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Представитель правительства востока Ливии, заседающего в Бенгази и сотрудничающего с ЛНА Халифы Хафтара, заявил во вторник в Брюсселе о вмешательстве в дела страны со стороны Турции и Катара.

"Мы сталкиваемся не только с проблемой вооруженных отрядов, мы также сталкиваемся с агрессией Турции и Катара. И мы говорим о властях этих двух стран, а не о народах", - заявил министр иностранных дел находящегося на востоке Ливии "временного правительства" Абдулхади Ибрагим Лахвиж (Abdulhadi Ibrahim Lahweej).

По его словам, эти страны "поставляют оружие и террористов", а из "Катара поступают деньги".

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.