Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Представитель правительства востока Ливии, заседающего в Бенгази и сотрудничающего с ЛНА Халифы Хафтара, заявил во вторник в Брюсселе о вмешательстве в дела страны со стороны Турции и Катара.
"Мы сталкиваемся не только с проблемой вооруженных отрядов, мы также сталкиваемся с агрессией Турции и Катара. И мы говорим о властях этих двух стран, а не о народах", - заявил министр иностранных дел находящегося на востоке Ливии "временного правительства" Абдулхади Ибрагим Лахвиж (Abdulhadi Ibrahim Lahweej).
По его словам, эти страны "поставляют оружие и террористов", а из "Катара поступают деньги".
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.