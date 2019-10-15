Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T15:09Z
https://ria.ru/20191015/1559814744.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149523/36/1495233661_0:87:2718:1616_1036x0_80_0_0_1261846a5a81c7571ed133b2679b1c76.jpg
РИА Новости

Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара

15:09 15.10.2019
160
© AFP 2019 / Mahmud TurkiaДым над Триполи, где идут столкновения между сторонниками парламента и правительства, поддерживаемого ООН. 26 мая 2017
Дым над Триполи, где идут столкновения между сторонниками парламента и правительства, поддерживаемого ООН. 26 мая 2017
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Представитель правительства востока Ливии, заседающего в Бенгази и сотрудничающего с ЛНА Халифы Хафтара, заявил во вторник в Брюсселе о вмешательстве в дела страны со стороны Турции и Катара.
"Мы сталкиваемся не только с проблемой вооруженных отрядов, мы также сталкиваемся с агрессией Турции и Катара. И мы говорим о властях этих двух стран, а не о народах", - заявил министр иностранных дел находящегося на востоке Ливии "временного правительства" Абдулхади Ибрагим Лахвиж (Abdulhadi Ibrahim Lahweej).
По его словам, эти страны "поставляют оружие и террористов", а из "Катара поступают деньги".
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
13:24РИА Новости
Армии Ливии нужно оружие для борьбы с террористами, заявил Хафтар
001000
Обсудить 0
Халиф ХафтарХалифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сереем Лавровым
МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
РИА
Новости
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
Полиция
Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции, заявил Лаврентьев
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев подтвердил переговоры между Дамаском и курдами на базе Хмеймим
Автомобили скорой помощи в Турции
Турецкий военный погиб из-за обстрела в районе сирийского Манбиджа
Строительство газопровода Турецкий поток
В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
Украинские военные
В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
Израильтянка Наама Иссахар
Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Польские националисты и евроскептики отказались признать результат выборов
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49"Роскосмос" хочет упростить получение лицензий на космическую деятельность
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
Лента новостейМолния