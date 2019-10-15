Путин отметил, как похорошел Абу-Даби

"Я очень рад вновь оказаться на гостеприимной земле Объединенных Арабских Эмиратов. Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта сюда, в резиденцию официальную - из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше", - заявил Путин на переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном.