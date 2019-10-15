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РИА Новости

Путин отметил, как похорошел Абу-Даби

15:07 15.10.2019 (обновлено: 15:46 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах в Абу-Даби отметил, что за 12 лет, миновавших с его прошлого визита, Объединенные Арабские Эмираты изменились к лучшему.
Прошлый официальный визит президента РФ в эту страну состоялся в 2007 году.
"Я очень рад вновь оказаться на гостеприимной земле Объединенных Арабских Эмиратов. Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта сюда, в резиденцию официальную - из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше", - заявил Путин на переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном.
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Абу-Даби (эмират)Владимир ПутинАбу-Даби (город)В мире
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