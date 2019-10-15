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РИА Новости
Туризм

В США ученым удалось снять на видео необычную охоту горбатых китов

23:45 15.10.2019
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© MMPRГорбатые киты создают пузыри, чтобы поймать добычу
Горбатые киты создают пузыри, чтобы поймать добычу
© MMPR
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. На Аляске с помощью беспилотников морские биологи сняли необычный способ охоты горбатых китов, которые создавали ловушки для добычи в виде спиралей из пузырьков воздуха, сообщает Daily Mail.
Морской биолог Ларс Бейдер и его коллеги из Гавайского университета в Маноа с помощью дронов изучали изменение климата на Аляске и его последствия для местных обитателей, когда случайно стали свидетелями охоты горбатых китов.
Киты выпускают из дыхательных отверстий множество пузырьков воздуха, которые окружают добычу — мелких рыб, планктон. Затем млекопитающее всплывает на поверхность и заглатывает улов.
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