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РИА Новости

Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков

15:12 15.10.2019 (обновлено: 15:14 15.10.2019)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин проведет 16 октября в Кремле совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдет речь в среду в Кремле", - говорится в сообщении.
На заседании планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы.
Отмечается, что с основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, в режиме видео-конференции – губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко выступает на совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
3 октября, 18:09РИА Недвижимость
Мутко поручил к зиме закончить разбор разрушенных домов в Приангарье
Подчеркивается, что Путин держит под контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области.
В совещании также примут участие вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев, полпред в СФО Сергей Меняйло, главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии. В режиме видеосвязи планируется участие губернаторов Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.
Путин в пострадавшей от паводка Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Паводок в Иркутской областиДальний ВостокВладимир ПутинИркутская область
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