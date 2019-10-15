Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков

Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Путин проведет 16 октября в Кремле совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдет речь в среду в Кремле", - говорится в сообщении.

На заседании планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы.

Отмечается, что с основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, в режиме видео-конференции – губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Подчеркивается, что Путин держит под контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области.