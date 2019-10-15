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РИА Новости

Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС

15:02 15.10.2019
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© Fotolia / Kaspars GrinvaldsОнлайн покупка авиабилетов
Онлайн покупка авиабилетов
© Fotolia / Kaspars Grinvalds
Онлайн покупка авиабилетов. Архивное фото
ЯЛТА, 15 окт - РИА Новости. Стоимость авиабилетов может покинуть пределы уровня инфляции из-за высокого сезонного спроса, заявил журналистам руководитель ФАС России Игорь Артемьев.
Средний рост цен на авиабилеты эконом-класса по направлениям внутри России по итогам восьми месяцев составил 5,9% в годовом выражении, сообщила в начале октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"В декабре-ноябре сезонный спрос падает, цены уменьшаются и поэтому "средняя температура по больнице", как Росстат и мы считаем, имеет ярко выраженный сезонный характер. И поэтому она может выйти за пределы инфляции в крайнем случае", - сказал Артемьев.
Он добавил, что рост стоимости билетов и уровня инфляции близки, а впереди – несколько месяцев низкого спроса на авиаперелеты, что приведет к падению стоимости на авиабилеты.
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