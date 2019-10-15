МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией

Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сереем Лавровым

ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Разногласия между Катаром и Саудовской Аравией вызваны желанием Эр-Рияда доминировать и навязывать точку зрения Дохе, заявил во вторник на Глобальном форуме по безопасности глава катарского МИД Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани.

"Наличие разногласий с Саудовской Аравией связаны с тем, что они видят в нас маленькую страну, которая должна их слушаться и принимать все, что ей говорят, без возражений, но отношения между странами строятся на другой основе - взаимоуважения и уважения суверенитета", - отметил аль-Тани.