МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией

ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Разногласия между Катаром и Саудовской Аравией вызваны желанием Эр-Рияда доминировать и навязывать точку зрения Дохе, заявил во вторник на Глобальном форуме по безопасности глава катарского МИД Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани.
"Наличие разногласий с Саудовской Аравией связаны с тем, что они видят в нас маленькую страну, которая должна их слушаться и принимать все, что ей говорят, без возражений, но отношения между странами строятся на другой основе - взаимоуважения и уважения суверенитета", - отметил аль-Тани.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякие связи и установили транспортную блокаду эмирата. В ответ на это власти Катара заявили, что действия соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.