Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги

Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе

Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе

© AP Photo / Olivier Matthys Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе

МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Акции протеста продолжаются в Каталонии в связи с вынесением приговора Верховным судом по делу о проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году.

На настоящий момент заблокированы шесть трасс, сообщает Каталонская служба дорожного движения. По данным железнодорожной компании Renfe, восстановлено движение (правда, при ограниченной скорости) на высокоскоростных линиях Барселона-Жирона-Фигерас, поезда Барселона-Мадрид ходят по расписанию, движение на пригородных направлениях в настоящий момент полностью восстановлено. Ранее утром члены радикальной организации "Комитеты защиты республики" (CDR) на некоторое время перекрыли железнодорожные пути на участке Матаро-Барселона, было также прервано движение между муниципалитетами Сан-Мигель-де-Флувья и Фласса после того, как срезанное бензопилой дерево упало на контактную линию.

Ситуация в барселонском аэропорту Эль-Прат, где накануне происходили столкновения между митингующими и представителями сил правопорядка, спокойная. Компания Aena, в ведении которой находится работа всех аэропортов Испании, сообщила о том, что к 12.00 (13.00 мск) из аэропорта вылетели 140 рейсов. Ранее сообщалось, что 45 рейсов были отложены. По данным МВД, в акции протеста в понедельник у аэропорта приняли участие около 10 тысяч человек. Из-за беспорядков, которые привели к тому, что более ста рейсов были отложены в понедельник, многие пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту.

Между тем, в Каталонии продолжаются немногочисленные митинги. В Таррагоне несколько сот человек проводят акцию протеста у судов.

No tenim por!

Font: Anonymous Catalonia pic.twitter.com/r9Zt6DoV0P — Mai Jara ✊ (@maijaramu) October 15, 2019

Ожидается, что более массовые акции начнутся вечером: общественная организация "Каталонская национальная ассамблея" призвала в 19.00 (20.00 мск) собраться перед зданиями представительств правительства в Таррагоне, Лериде, Барселоне и Жироне.

В ходе беспорядков в понедельник пострадал 131 участник акций протеста, а также около сорока сотрудников правоохранительных органов, 27 человек до сих пор остаются в больницах.

Профсоюзы CSC и IAC, поддерживающие движение независимости, подтвердили, что созывают в пятницу всеобщую забастовку.