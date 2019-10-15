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РИА Новости

Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги

14:58 15.10.2019 (обновлено: 14:59 15.10.2019)
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© AP Photo / Olivier MatthysЛюди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе
Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе
МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Акции протеста продолжаются в Каталонии в связи с вынесением приговора Верховным судом по делу о проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году.
На настоящий момент заблокированы шесть трасс, сообщает Каталонская служба дорожного движения. По данным железнодорожной компании Renfe, восстановлено движение (правда, при ограниченной скорости) на высокоскоростных линиях Барселона-Жирона-Фигерас, поезда Барселона-Мадрид ходят по расписанию, движение на пригородных направлениях в настоящий момент полностью восстановлено. Ранее утром члены радикальной организации "Комитеты защиты республики" (CDR) на некоторое время перекрыли железнодорожные пути на участке Матаро-Барселона, было также прервано движение между муниципалитетами Сан-Мигель-де-Флувья и Фласса после того, как срезанное бензопилой дерево упало на контактную линию.
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
10:34РИА Новости
Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии
Ситуация в барселонском аэропорту Эль-Прат, где накануне происходили столкновения между митингующими и представителями сил правопорядка, спокойная. Компания Aena, в ведении которой находится работа всех аэропортов Испании, сообщила о том, что к 12.00 (13.00 мск) из аэропорта вылетели 140 рейсов. Ранее сообщалось, что 45 рейсов были отложены. По данным МВД, в акции протеста в понедельник у аэропорта приняли участие около 10 тысяч человек. Из-за беспорядков, которые привели к тому, что более ста рейсов были отложены в понедельник, многие пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту.
Между тем, в Каталонии продолжаются немногочисленные митинги. В Таррагоне несколько сот человек проводят акцию протеста у судов.
Ожидается, что более массовые акции начнутся вечером: общественная организация "Каталонская национальная ассамблея" призвала в 19.00 (20.00 мск) собраться перед зданиями представительств правительства в Таррагоне, Лериде, Барселоне и Жироне.
В ходе беспорядков в понедельник пострадал 131 участник акций протеста, а также около сорока сотрудников правоохранительных органов, 27 человек до сих пор остаются в больницах.
Профсоюзы CSC и IAC, поддерживающие движение независимости, подтвердили, что созывают в пятницу всеобщую забастовку.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафу.
Беспорядки в Каталонии
© AP Photo / Bernat Armangue

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
1 из 11

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Bernat Armangue

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
2 из 11

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barren

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
3 из 11

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

© AFP 2019 / Pau Barren
© AP Photo / Francisco Seco

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

Протесты в Каталонии
4 из 11

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco Seco

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

Протесты в Каталонии
5 из 11

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Jon Nazca

Произошли столкновения с полицией.

Граффити в аэропорту Барселоны
6 из 11

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
7 из 11

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barrena

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
8 из 11

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
© AFP 2019 / Lluis Gene

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
9 из 11

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© REUTERS / Albert Gea

Здесь тоже произошли столкновения.

Столкновения протестующих с полицией, Каталония.
10 из 11

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
© AFP 2019 / Lluis Gene

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
11 из 11

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

© AFP 2019 / Lluis Gene
1 из 11

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
2 из 11

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
3 из 11

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

© AFP 2019 / Pau Barren
4 из 11

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
5 из 11

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
6 из 11

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
7 из 11

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
8 из 11

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
9 из 11

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
10 из 11

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
11 из 11

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

© AFP 2019 / Lluis Gene
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Беспорядки в КаталонииТаррагонаМадрид (город)ИспанияВ мире
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