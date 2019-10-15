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РИА Новости
Тверская область

Руденя: для тверичан освободили порядка 9 тысяч "мигрантских" рабочих мест

14:57 15.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 окт – РИА Новости. Для жителей Тверской области освобождены около 9 тысяч рабочих мест, которые ранее занимали мигранты, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании регионального правительства.
По сообщению пресс-службы областного кабинета министров, первым вопросом повестки дня сегодняшнего заседания стало обсуждение ситуации на рынке труда.

"Правительство Тверской области ведет системную работу по обеспечению роста экономики, созданию новых рабочих мест, сокращению нелегальной трудовой миграции в нашем регионе. С 2016 года в Тверской области созданы свыше 7 тысяч новых рабочих мест во внебюджетном секторе. Увеличение стоимости патента для иностранных граждан, введение запрета и ограничений на использование их труда по 33 видам экономической деятельности позволило освободить для наших жителей около 9 тысяч рабочих мест, ранее занятых мигрантами", — сказал глава региона.

В частности, в 2018-2019 годах во внебюджетной сфере открыты более 4 тысяч рабочих мест. Еще свыше 3,2 тысяч рабочих мест планируется создать в 2020-2021 годах в рамках реализации инвестиционных проектов.
По информации пресс-службы, стоимость патента для иностранных работников в Тверской области с 2017 года является самой высокой в Центральном федеральном округе и на настоящий момент составляет более 5,3 тысяч рублей. Последовательно снижается квота на привлечение иностранных сотрудников из стран визового режима.
Среди наиболее востребованных специальностей на рынке труда в настоящее время рабочие специальности — отделочники, бетонщики, каменщики и другие. Среди инженерно-технических специалистов наибольшая потребность в медиках, инженерах, педагогических работниках.
Руденя поручил разработать модель реорганизации службы занятости населения для более эффективного выполнения задач национального проекта.
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"Служба занятости должна стать современным кадровым центром, где работодателям и гражданам будет оказываться адресный пакет услуг по трудоустройству специалистов, обеспечению их профессионального роста, а при необходимости – переквалификации", — отметил губернатор.
По его словам, важно, чтобы служба занятости обеспечивала трудоустройство выпускников учебных заведений Тверской области в регионе, была встроена в процессы модернизации профессионального образования, формирование цифр подготовки кадров в соответствии с потребностями предприятий.
В пресс-службе также отметили, что в результате принятых на региональном уровне мер уровень безработицы снизился с 5,8% в 2016 году до 3,5% в 2019 году.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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