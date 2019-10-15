В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Продолжение газопровода "Турецкий поток" через территорию Сербии зависит от Болгарии, заявил РИА Новости первый вице-премьер сербского правительства и глава МИД Ивица Дачич.

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубических метров газа в год.

Президент страны Александр Вучич заявил в понедельник, что ожидает окончания работ в сроки, обозначенные российской стороной концом текущего года. При этом он отметил, что не уверен в способности уложиться Болгарией в ее сроки. Власти Сербии ожидают визита премьера РФ Дмитрия Медведева в конце октября.

"Во всяком случае, будет разговор о важнейшем вопросе – вопросе газопровода, точнее о том, какова ситуация с газопроводом, но к сожалению, это касается не Сербии и России, а Болгарии", - заявил Дачич агентству.

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Болгарии "Булгартрансгаз" в начале октября объявил конкурс на право заключения договора о предоставлении кредитных средств в 150 миллионов евро, указанные средства необходимы для финансирования затрат на расширение газотранспортной инфраструктуры и, в частности, на строительство магистрального газопровода к болгарско-сербской границе.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.