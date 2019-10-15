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РИА Новости

В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"

14:54 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Продолжение газопровода "Турецкий поток" через территорию Сербии зависит от Болгарии, заявил РИА Новости первый вице-премьер сербского правительства и глава МИД Ивица Дачич.
В настоящее время на территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубических метров газа в год.
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Президент страны Александр Вучич заявил в понедельник, что ожидает окончания работ в сроки, обозначенные российской стороной концом текущего года. При этом он отметил, что не уверен в способности уложиться Болгарией в ее сроки. Власти Сербии ожидают визита премьера РФ Дмитрия Медведева в конце октября.
"Во всяком случае, будет разговор о важнейшем вопросе – вопросе газопровода, точнее о том, какова ситуация с газопроводом, но к сожалению, это касается не Сербии и России, а Болгарии", - заявил Дачич агентству.
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Болгарии "Булгартрансгаз" в начале октября объявил конкурс на право заключения договора о предоставлении кредитных средств в 150 миллионов евро, указанные средства необходимы для финансирования затрат на расширение газотранспортной инфраструктуры и, в частности, на строительство магистрального газопровода к болгарско-сербской границе.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне говорил, что газотранспортные системы (ГТС) Болгарии и Сербии для принятия газа из "Турецкого потока" планируется расширить в срок до конца 2019 года.
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Ивица ДачичТурецкий потокАлександр ВучичСербияРоссияБолгарияЭкономика
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