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РИА Новости

Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова

14:54 15.10.2019
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт – РИА Новости. Экстрадиция из Израиля в США россиянина Алексея Буркова может негативно отразиться на судьбе израильтянки Наамы Иссахар, которую в России осудили на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, заявил РИА Новости во вторник ее адвокат Александр Тайц.
По его словам, это "политический вопрос, вопрос межгосударственных отношений двух, а может быть, и трех стран", поэтому защите "сложно это [информацию о том, что Буркова выдадут США] комментировать, пока это только на уровне слухов".
"Но если это соответствует действительности, то, вероятно, это может повлиять на ситуацию с моей подзащитной… И отрицательно, в том числе", - отметил собеседник агентства.
Защитник заявил, что "очень надеется" на помилование подзащитной президентом России или же в рамках амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"На сегодняшний день такой вариант положительного разрешения вопроса с Наамой в виде амнистии - он рассматривается последним, хотя и он имеет право на существование", - отметил Тайц.
Позиция защиты, по его словам, сводится к тому, что в части контрабанды Иссахар осуждена незаконно, "состав преступления отсутствует".
"С юридической стороны логичного законного объяснения вынесению обвинительного приговора для меня не существует", - добавил собеседник.
Сейчас израильтянка содержится в подмосковном СИЗО, откуда увозить ее, по данным защиты, пока никуда не собираются.
Приговор по делу Иссахар в минувшую пятницу огласил Химкинский городской суд Подмосковья. Задержали ее в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки нашли около девяти граммов наркотиков.
Ситуация поднималась на самом высоком уровне – премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал судьбу девушки с Владимиром Путиным, а президент Израиля Реувен Ривлин попросил президента России помиловать израильтянку. Аналогичную просьбу планирует направить и Нетаньяху, сообщал государственный телерадиоканал "Кан".
Что касается Буркова, то его задержали в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015-го по запросу США, которые обвиняют его в IT-преступлениях. Как сообщали РИА Новости в Минюсте Израиля, вопрос об экстрадиции в Штаты будет решен "в ближайшем будущем". Запрос на экстрадицию Буркова направила и Россия.
Израильтянка Наама Иссахар
Вчера, 20:09РИА Новости
Израильтян призывают не летать в Россию в ответ на приговор Нааме Иссахар
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Алексей БурковРоссияИзраильВ мире
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