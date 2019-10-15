Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт – РИА Новости. Экстрадиция из Израиля в США россиянина Алексея Буркова может негативно отразиться на судьбе израильтянки Наамы Иссахар, которую в России осудили на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, заявил РИА Новости во вторник ее адвокат Александр Тайц.

По его словам, это "политический вопрос, вопрос межгосударственных отношений двух, а может быть, и трех стран", поэтому защите "сложно это [информацию о том, что Буркова выдадут США] комментировать, пока это только на уровне слухов".

"Но если это соответствует действительности, то, вероятно, это может повлиять на ситуацию с моей подзащитной… И отрицательно, в том числе", - отметил собеседник агентства.

Защитник заявил, что "очень надеется" на помилование подзащитной президентом России или же в рамках амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"На сегодняшний день такой вариант положительного разрешения вопроса с Наамой в виде амнистии - он рассматривается последним, хотя и он имеет право на существование", - отметил Тайц.

Позиция защиты, по его словам, сводится к тому, что в части контрабанды Иссахар осуждена незаконно, "состав преступления отсутствует".

"С юридической стороны логичного законного объяснения вынесению обвинительного приговора для меня не существует", - добавил собеседник.

Сейчас израильтянка содержится в подмосковном СИЗО, откуда увозить ее, по данным защиты, пока никуда не собираются.

Приговор по делу Иссахар в минувшую пятницу огласил Химкинский городской суд Подмосковья. Задержали ее в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки нашли около девяти граммов наркотиков.

Ситуация поднималась на самом высоком уровне – премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал судьбу девушки с Владимиром Путиным, а президент Израиля Реувен Ривлин попросил президента России помиловать израильтянку. Аналогичную просьбу планирует направить и Нетаньяху, сообщал государственный телерадиоканал "Кан".