В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе

Во вторник в Минске проходят заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее рабочих подгрупп. Ранее в ЛНР заявляли, что с 11 по 13 октября не фиксировали нарушений перемирия в Донбассе, а 14 октября, накануне заседания контактной группы в Минске, украинские силовики обстреляли территорию республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.