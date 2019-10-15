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РИА Новости

"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ

14:47 15.10.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. "Лукойл" и национальная нефтяная компания Абу-Даби во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша.
Кроме того, эти две компании и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о сотрудничестве.
РФПИ также заключил с суверенным фондом ОАЭ Mubadala соглашение о сотрудничестве по реализации нацпроектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
"Газпром нефть" и национальная нефтяная компания Абу-Даби подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве.
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РФПИMubadalaГазпромЛУКОЙЛВладимир Путин
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