Посольство не знает, есть ли россияне среди погибших при крушении Ан-72

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Посольство России пока не располагает информацией, есть ли россияне среди погибших, найденных на месте крушения грузового самолета Ан-72 в Демократической республике Конго (ДРК), сообщила РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Наталья Кононова.

Ранее местное издание Actualite со ссылкой на канцелярию президента страны сообщило, что специалисты извлекли тела четырех погибших с места крушения грузового военного самолета Ан-72. По данным службы по связям с общественностью, обломки самолета найдены около города Коле, провинция Санкуру. Как отмечает канцелярия президента, обнаружение кабины самолета должно ускорить расследование авиакатастрофы, "чтобы пролить свет на трагическое событие".

"К сожалению, на данный момент информации нет. Пока никаких официальных данных у нас нет, - сказала Кононова.

Ранее сообщалось, что грузовой военный самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, потерпел крушение на востоке страны. На борту находились восемь человек. По данным Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель.