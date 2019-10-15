Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:46Z
https://ria.ru/20191015/1559813659.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104087/73/1040877331_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_b2f1f25402110ee7b01347abf1a2c0b2.jpg
РИА Новости

Посольство не знает, есть ли россияне среди погибших при крушении Ан-72

14:46 15.10.2019
243
© Фото : Dmitry ZherdinСамолет Ан-72
Самолет Ан-72
© Фото : Dmitry Zherdin
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Посольство России пока не располагает информацией, есть ли россияне среди погибших, найденных на месте крушения грузового самолета Ан-72 в Демократической республике Конго (ДРК), сообщила РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Наталья Кононова.
Евгений Пригожин
08:41РИА Новости
Источник опроверг сообщения СМИ о гибели бизнесмена Евгения Пригожина в ДРК
Ранее местное издание Actualite со ссылкой на канцелярию президента страны сообщило, что специалисты извлекли тела четырех погибших с места крушения грузового военного самолета Ан-72. По данным службы по связям с общественностью, обломки самолета найдены около города Коле, провинция Санкуру. Как отмечает канцелярия президента, обнаружение кабины самолета должно ускорить расследование авиакатастрофы, "чтобы пролить свет на трагическое событие".
"К сожалению, на данный момент информации нет. Пока никаких официальных данных у нас нет, - сказала Кононова.
Ранее сообщалось, что грузовой военный самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, потерпел крушение на востоке страны. На борту находились восемь человек. По данным Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель.
Посольство России в Демократической республики Конго сообщило ранее, что на борту Ан-72 находились двое российских пилотов.
100101
Обсудить 0
Ан-72Демократическая Республика КонгоРоссияВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции, заявил Лаврентьев
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Под Саратовом нашли тело пропавшей более года назад женщины
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Польские националисты и евроскептики отказались признать результат выборов
Лента
новостей
Бодрум, Подогреваемый бассейн с морской водой отеля Lujo Bodrum
Эксперты рассказали, когда ждать скидок на туры в дорогие отели Турции
Самолет Ан-72
Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения Ан-72 в ДРК
Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. 1 июня 2018
Путин: россияне на отдыхе в ОАЭ тратят суммы, сопоставимые с товарооборотом
В посольство России в Минске
Российские дипломаты окажут помощь задержанной в Белоруссии Богачевой
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев подтвердил переговоры между Дамаском и курдами на базе Хмеймим
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Ивица Дачич
МИД Сербии: визит Медведева продолжает политику партнерства
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Алексей Бессарабов и Владимир Дудка в Городском суде Севастополя
Суд признал законным приговор осужденным за подготовку диверсий в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
14:48"Росатом" и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве
14:47"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
14:47В Петербурге подали кассацию по делу о "золотых парашютах" МВД по СЗФО
14:46Посольство не знает, есть ли россияне среди погибших при крушении Ан-72
Лента новостейМолния