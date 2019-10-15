Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал противоречивые сообщения о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал противоречивые сообщения о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает RT.

Пригожин заявил, что ему достоверно известно лишь то, что артистка тяжело больна. Между тем в медиапространстве активно распространяются слухи о ее состоянии. Эту ситуацию продюсер назвал "ужасной".

"Отсутствие информации стало катализатором этого ажиотажа. И мне непонятна позиция молчания, которую заняло ее ближайшее окружение", – признался он.

По мнению продюсера, родственники Заворотнюк создали информационный дефицит вокруг состояния любимой многими актрисы.

"Чем больше близкие из этого делают тайну, тем больше вокруг этого будет ажиотажа и домыслов. И только близкие к Анастасии люди в силах прекратить это волнение в обществе", – отметил он.

Пригожин добавил, что все переживают за актрису, беспокоятся и ждут ее выздоровления.

Ранее на странице Заворотнюк в инстаграме появился перепост записи с аккаунта, созданного в поддержку актрисы. Авторы поста назвали выдумками появляющиеся в СМИ сообщения о том, что актрису парализовало, что она впала в кому и не может дышать самостоятельно. Они попросили не выносить на всеобщее обозрение детали болезни Заворотнюк.