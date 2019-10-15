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РИА Новости

Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

14:45 15.10.2019 (обновлено: 14:46 15.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал противоречивые сообщения о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает RT.
Пригожин заявил, что ему достоверно известно лишь то, что артистка тяжело больна. Между тем в медиапространстве активно распространяются слухи о ее состоянии. Эту ситуацию продюсер назвал "ужасной".
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
11:59РИА Новости
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
"Отсутствие информации стало катализатором этого ажиотажа. И мне непонятна позиция молчания, которую заняло ее ближайшее окружение", – признался он.
По мнению продюсера, родственники Заворотнюк создали информационный дефицит вокруг состояния любимой многими актрисы.
"Чем больше близкие из этого делают тайну, тем больше вокруг этого будет ажиотажа и домыслов. И только близкие к Анастасии люди в силах прекратить это волнение в обществе", – отметил он.
Пригожин добавил, что все переживают за актрису, беспокоятся и ждут ее выздоровления.
Актриса Анастасия Заворотнюк
13 октября, 20:33РИА Новости
Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее на странице Заворотнюк в инстаграме появился перепост записи с аккаунта, созданного в поддержку актрисы. Авторы поста назвали выдумками появляющиеся в СМИ сообщения о том, что актрису парализовало, что она впала в кому и не может дышать самостоятельно. Они попросили не выносить на всеобщее обозрение детали болезни Заворотнюк.
В августе СМИ опубликовали сообщения о том, что Заворотнюк страдает от онкологического заболевания. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. По данным СМИ, в начале октября Заворотнюк выписали из клиники.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
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