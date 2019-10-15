Московский фестиваль NAUKA 0+ посетили около миллиона человек

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Около 950 тысяч человек стали участниками завершившегося в столице в воскресенье XIV Московского фестиваля NAUKA 0+, что примерно на 10% больше, чем в 2018 году, сообщили организаторы. В рамках трехдневного форума состоялось свыше двух тысяч мероприятий более чем на сотне площадок по всему городу. По традиции на фестивале были представлены все области науки от физики частиц до социологии, однако его главной темой в этом году стала химия и Периодическая таблица элементов, которую Дмитрий Менделеев открыл ровно 150 лет назад.

В честь юбилея на фасаде Дворца пионеров на Ленинских горах была представлена самая большая в России Таблица Менделеева длиной 67 и высотой почти 9 метров. Сам дворец стал одной из новых центральных площадок фестиваля наряду с Московским центром качества образования и Инновационной лабораторией Huawei OpenLab. Из наиболее крупных премьер можно выделить проект "Ученые в школах", в рамках которого 50 ведущих ученых посетили с лекциями полсотни московских школ, и первую в истории фестиваля деловую программу – бизнес-клуб "Территория объединения бизнеса и науки" с участием представителей научного сообщества, крупнейших российских и зарубежных производителей, а также органов власти.

Хедлайнерами лекционной программы Фестиваля в этом году стали сразу три лауреата Нобелевской премии. Перед посетителями лекториев в Шуваловском корпусе МГУ выступили более двухсот ведущих ученых России и мира. Иностранные гости NAUKA 0+ – десятки исследователей и популяризаторов науки из Китая, США, Норвегии и стран Евросоюза – привезли в Москву свои лучшие лекции, проекты и шоу-программы.

МИА "Россия сегодня" являлось информационным партнером фестиваля. Известные ученые - гости фестиваля приняли участие в записи подкастов РИА Новости. На площадке в Фундаментальной библиотеке МГУ был представлен стенд, на котором демонстрировались VR-проекты РИА Новости. За время работы стенда РИА Новости на фестивале проекты агентства посмотрели более 1000 раз.Руководитель центра разработки экспериментальных проектов Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Далер Фатыхов выступил с лекцией "РИА Новости: лунный VR-проект". "Фестиваль Nauka 0+ для нас – это способ напрямую говорить с самой целевой аудиторией из всех возможных. Здесь много детей, подростков, - то есть тех, для кого виртуальная и дополненная реальность довольно скоро станет не чем-то экзотическим, выходящим за пределы рутины, а естественным продолжением их ежедневного информационного потребления. И мы, РИА Новости, хотим стать для них привычным источником контента в таких сложных форматах", - отметил Фатыхов.