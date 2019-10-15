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РИА Новости

МИД Сербии: визит Медведева продолжает политику партнерства

14:44 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИвица Дачич
Ивица Дачич
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Визит премьера России Дмитрия Медведева в Сербию на годовщину освобождения страны во Второй мировой войне станет продолжением стратегического партнерства Москвы и Белграда, заявил РИА Новости первый вице-премьер Сербии и глава МИД Ивица Дачич.
Пресс-служба кабмина РФ сообщила ранее, что глава российского правительства в конце октября посетит Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда.
"Это продолжение нашего стратегического сотрудничества, Дмитрий Медведев приезжает во время празднования юбилея освобождения Белграда, которое мы традиционно отмечаем с нашими российскими друзьями", - заявил Дачич агентству.
"Так что, это - продолжение наших хороших отношений, показатель того, насколько РФ и Сербия поддерживают стратегическое партнерство в интересах обоих государств", - подчеркнул министр иностранных дел.
В октябре 2009 года Медведев, тогда президент РФ, также посетил Сербию на годовщину освобождения Белграда.
Минобороны Сербии сообщило, что к 75-летнему юбилею подготовило 19 октября "показ возможностей армии Сербии" на военном аэродроме под Белградом. В смотре примут участие около 2,4 тысячи солдат и офицеров, 100 транспортных средств и систем и 25 летательных аппаратов. Ведомство подчеркнуло, что будут продемонстрированы и "средства, переданные в дар Российской Федерацией".
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной Армии.
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