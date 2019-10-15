МИД Сербии: визит Медведева продолжает политику партнерства

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Визит премьера России Дмитрия Медведева в Сербию на годовщину освобождения страны во Второй мировой войне станет продолжением стратегического партнерства Москвы и Белграда, заявил РИА Новости первый вице-премьер Сербии и глава МИД Ивица Дачич.

Пресс-служба кабмина РФ сообщила ранее, что глава российского правительства в конце октября посетит Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда.

"Это продолжение нашего стратегического сотрудничества, Дмитрий Медведев приезжает во время празднования юбилея освобождения Белграда, которое мы традиционно отмечаем с нашими российскими друзьями", - заявил Дачич агентству.

"Так что, это - продолжение наших хороших отношений, показатель того, насколько РФ и Сербия поддерживают стратегическое партнерство в интересах обоих государств", - подчеркнул министр иностранных дел.

В октябре 2009 года Медведев, тогда президент РФ, также посетил Сербию на годовщину освобождения Белграда.

Минобороны Сербии сообщило, что к 75-летнему юбилею подготовило 19 октября "показ возможностей армии Сербии" на военном аэродроме под Белградом. В смотре примут участие около 2,4 тысячи солдат и офицеров, 100 транспортных средств и систем и 25 летательных аппаратов. Ведомство подчеркнуло, что будут продемонстрированы и "средства, переданные в дар Российской Федерацией".