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РИА Новости

Российские дипломаты окажут помощь задержанной в Белоруссии Богачевой

14:42 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Рудаков / Перейти в фотобанкВ посольство России в Минске
В посольство России в Минске
© РИА Новости / Михаил Рудаков
Перейти в фотобанк
В посольство России в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские дипломаты в Белоруссии оказывают консульскую поддержку задержанной в Минске россиянке Анне Богачевой, сообщил во вторник МИД РФ.
"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - говорится в сообщении МИД, опубликованном в Facebook.
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