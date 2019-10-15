Российские дипломаты окажут помощь задержанной в Белоруссии Богачевой

"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - говорится в сообщении МИД, опубликованном в Facebook.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам собеседника агентства, россиянка была задержана в гостинице в Минске 13 октября около 22.00, с ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать.