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РИА Новости
Война в Сирии

Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции, заявил Лаврентьев

14:43 15.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Никто не заинтересован в столкновении Анкары и Дамаска "на земле", Россия этого не допустит, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Я думаю, что в столкновении, прежде всего, не то чтобы никто не заинтересован, это просто недопустимо. И поэтому мы не допустим этого, конечно", - сказал Лаврентьев журналистам.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
14:15Война в Сирии
Лаврентьев заявил о неприемлемости военной операции Турции в Сирии
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