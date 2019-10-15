Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции, заявил Лаврентьев

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Никто не заинтересован в столкновении Анкары и Дамаска "на земле", Россия этого не допустит, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Я думаю, что в столкновении, прежде всего, не то чтобы никто не заинтересован, это просто недопустимо. И поэтому мы не допустим этого, конечно", - сказал Лаврентьев журналистам.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.