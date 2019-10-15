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РИА Новости

В ЛНР опровергли информацию о причастности к обстрелу участка у Золотого

14:40 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Донбасс
 Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
КИЕВ/ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не открывала огонь по участку разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее украинские силовики заявили, что ополченцы двое суток подряд обстреливают участок разведения сил в Золотом.
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"Украинская сторона, с целью срыва мероприятий по разведению сил и средств в районе населенного пункта Золотое, продолжает политику ложных обвинений в адрес Народной милиции ЛНР. Мы по-прежнему нацелены на мирное урегулирование конфликта", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В оборонном ведомстве республики считают, что соблюдение режима тишины для Народной милиции ЛНР является "одной из важнейших задач".
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
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