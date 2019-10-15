Мать Винника рассказала о первой встрече с сыном после его ареста в Греции

АФИНЫ, 15 окт – РИА Новости. Арест россиянина Александра Винника в Греции стал катастрофой для всей семьи, и только поддержка и помощь людей помогли семье выстоять, рассказала его мать Вера Винник в интервью РИА Новости.

Винник был арестован в июле 2017 года по запросу США, где его обвинили в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Винник находится в заключении без обвинительного приговора суда с июля 2017 года, хотя греческая конституция запрещает держать в тюрьме более 18 месяцев. Есть решения судов о выдаче Винника в США, Францию и России. Окончательное решение должен принять министр.

Вера Винник приехала в Грецию увидеть сына – впервые после его ареста.

"Сашу я увидела в первый раз после ареста. Он бледный, постарел. Ничего хорошего. Он держится. Саша очень сильный, он с детства такой сильный. У нас с ним никогда не было проблем в детстве, он сам все постигал, изучал – язык, компьютеры, мы этого даже не понимали", - сказала Вера Винник в интервью РИА Новости.

По словам женщины, сын за два с лишним года тюрьмы изменился.

"Саша очень изменился. Он по натуре очень молчаливый. Есть такая поговорка – "найдет - молчит и потеряет - молчит". Это от отца у него. Раньше приедет к нам, и сидит молчит. А сейчас я удивилась - Санька начал разговаривать. Сейчас я поговорила со своим сыном. Мы поговорили обо всем, о каждом дне. Обо всей жизни, которая прошла, о детках, о Санечке (жене Винника). Мы долго не рассказывали ему, что его кот умер. Но то, что он стал говорить, это заслуга не тюрьмы, это заслуга адвоката Тимофея (Мусатова). Мы сейчас говорим и не можем наговориться", - сказала она.

Она рассказала, что для всей семьи арест стал неожиданным, дети перестали улыбаться, жена Винника серьезно заболела. Винник была арестован на глазах детей, которым тогда было три и шесть лет.

"В тот день, когда арестовали моего сына, я умерла. Меня просто придавило. Это был шок, я до сих пор не могу опомниться. Я как будто смотрю страшный фильм, и я в нем. Дети ведь только сейчас начали более-менее улыбаться. А ведь они не улыбались. Они спать не могли, вздрагивали, постоянно кричали. Весь ужас произошел у них на глазах, и им казалось, что их придут арестовывать", - рассказала женщина.

По ее словам, очень серьезно заболела ее невестка Александра.

"Посмотрите, что сделалось с невесткой!" - сказала она.

"С ребятами сейчас более-менее, немножко они оттаяли, чуть-чуть. Старший очень переживает, спрашивает меня, изменился ли папа. И постоянно один вопрос у детей – когда вернется папа", - рассказала Вера Винник.

"Это настолько тяжело. И самое непонятное – за что его арестовали. Мы живем сейчас на пенсию мою и мужа, и нам помогают друзья. У сына самое ценное в доме – это фотографии, которые делала моя невестка, умница и красавица. Мы всегда жили очень скромно. Санька всегда помогал родственникам, если у него были деньги. Мой сын никогда не врет. Он никогда людей не судит, не оговаривает. Нам сейчас очень тяжело. Как говорят, беда не приходит одна", - сказала Винник.

По ее словам, она не может найти ответ, за что посадили ее сына.

"За то, что он из России? Только один ответ. Все связано с выборами (президента США). Сколько ребят из-за этого посадили и отправили в Америку с помощью третьих стран. Мало санкций – давайте людей будем… И никого не интересует, что у людей есть семьи. Мою семью сравняли с землей. Похоронили всех. Если правительству Греции хочется преподнести моего сына на блюдечке Америке, то пусть возьмут и нас с детьми. Как детям жить? Я вообще не представляю", - сказала она.

"Мой сын далеко от всякой политики, у него была семья и дети – все, больше его ничего не интересовало. Он бесподобный семьянин, отец, муж", - сказала мать.

По ее словам, она не представляет, почему это могла произойти в Греции.

"Ведь это такая святая земля! У нас в родне есть греки. Как на такой земле, куда приезжает столько людей поклониться этой святыне, творятся такие беззакония? Держат человека только в угоду Америке. На него наговорили про какие-то миллиарды. Люди! Опомнитесь! Были бы у нас деньги, я бы отдала все, я продала бы все! Это бред. Сейчас на россиян можно придумать все, что угодно", - сказала Винник.

Она рассказала, что всю жизнь работала, а после десять лет занималась присмотром за ребенком-инвалидом.

"Мы обычные люди", - заметила она.

Вера Винник сообщила, что приехала в Грецию на суд, который почему-то не состоялся. Она рассказала о помощи российских дипломатов.

"Я хочу сказать спасибо всем людям, которые помогают, хоть словом, хоть делом. Я всем благодарна за поддержку. Мы без поддержки, наверное, не выдержали бы", - сказала она.

По ее словам, поддержку она ищет в церкви.