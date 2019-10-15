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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев подтвердил переговоры между Дамаском и курдами на базе Хмеймим

14:38 15.10.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
© Sputnik / Болат Шайхинов
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АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия посредничает в диалоге между курдами и Дамаском, была организована, в том числе встреча на базе в Хмеймиме, сообщил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.
"Мы всегда не только призывали к этому, но и оказывали, естественно, определенные посреднические усилия на этом направлении", - сказал Лаврентьев журналистам.
Он подтвердил проведение переговоров на российской базе Хмеймим между курдами и представителями сирийского правительства.
"Да, информация есть такая, что на Хмеймиме проводились переговоры между курдами и центральным правительством, но пока мы не знаем конкретных результатов этих переговоров, потому что находимся в разъездах, а не в Москве. Но тем не менее переговоры проходили", - сказал Лаврентьев.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
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