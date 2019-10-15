У России есть сомнения, что США выведут войска из Сирии, заявил Лаврентьев

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия сомневается в том, что США выведут свои войска из Сирии, хотя надежда на это есть, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Конечно. Тем не менее, такая надежда есть - что все-таки американские войска покинут (Сирию - ред.). О чем наш президент говорил - что войска всех государств, которые там находятся незаконно, должны быть выведены. Это, конечно, несколько меняет картину, ситуацию на северо-востоке", - сказал Лаврентьев журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли сомнения, что контингент США будет выведен.
При этом он выразил надежду, что рано или поздно американские войска покинут территорию Сирии.
"Но пока еще, несмотря на заявления (президента США - ред.) Дональда Трампа о том, что в течение двух недель войска должны вывести, сложно сказать, какой будет конечный результат. Потому что уже объявлялось много раз о выводе американских войск, а они до сих пор находятся на северо-востоке и в Ат-Танфе. Поэтому сложно сказать", - добавил он.