Польские националисты и евроскептики отказались признать результат выборов

Во время проведения "Марша суверенности" в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019

ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Польское объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация" требует признать парламентские выборы недействительными и обратится в суд, заявил журналистам один из лидеров объединения Роберт Винницкий.

"В прошлую субботу в ходе режима избирательной тишины Польское телевидение публиковало данные соцопросов, говорящих о том, что "Конфедерация" не получит 5% голосов, необходимых для попадания в парламент", - сказал Винницкий.

Он считает, что произошло "грубое нарушение закона", которое повлияло на то, что его коалиция набрала только 6,8% голосов. По словам Винницкого, "Конфедерация" обратится в суд для того, чтобы результаты выборов "были признаны незаконными".

Еще один из лидеров "Конфедерации" Михал Вавер считает, что в случае честной предвыборной борьбы, результат евроскептиков и националистов был бы лучше в каждом избирательном округе в среднем на один процентный пункт. "Мы ввели бы в парламент как минимум на дюжину депутатов больше, полностью изменив арифметику сейма", - сказал он.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената.