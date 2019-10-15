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РИА Новости

Польские националисты и евроскептики отказались признать результат выборов

14:35 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВо время проведения "Марша суверенности" в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Польское объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация" требует признать парламентские выборы недействительными и обратится в суд, заявил журналистам один из лидеров объединения Роберт Винницкий.
"В прошлую субботу в ходе режима избирательной тишины Польское телевидение публиковало данные соцопросов, говорящих о том, что "Конфедерация" не получит 5% голосов, необходимых для попадания в парламент", - сказал Винницкий.
Он считает, что произошло "грубое нарушение закона", которое повлияло на то, что его коалиция набрала только 6,8% голосов. По словам Винницкого, "Конфедерация" обратится в суд для того, чтобы результаты выборов "были признаны незаконными".
Еще один из лидеров "Конфедерации" Михал Вавер считает, что в случае честной предвыборной борьбы, результат евроскептиков и националистов был бы лучше в каждом избирательном округе в среднем на один процентный пункт. "Мы ввели бы в парламент как минимум на дюжину депутатов больше, полностью изменив арифметику сейма", - сказал он.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената.
Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460. В то же время в сенате PiS утратила большинство, получив только 48 мандатов из 100.
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09:45РИА Новости
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