Число отравившихся шаурмой в кафе в Братске возросло до 30

ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Число жителей Братска, отравившихся шаурмой в кафе быстрого питания, возросло до 30 человек, 17 из них находятся в больнице, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее сообщалось, что после посещения 7 октября кафе быстрого питания города Братска 12 человек обратились за медпомощью в связи с отравлением. Проверками заведения общепита занимаются сотрудники Роспотребнадзора и Следственного комитета. Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест.

"Количество жителей Братска, отравившихся шаурмой в кафе быстрого питания, возросло до 30 человек. Из них были госпитализированы – 23, в настоящее время в больнице находятся 17 человек", - сообщил собеседник агентства.