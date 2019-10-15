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РИА Новости

Число отравившихся шаурмой в кафе в Братске возросло до 30

14:34 15.10.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Число жителей Братска, отравившихся шаурмой в кафе быстрого питания, возросло до 30 человек, 17 из них находятся в больнице, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
Ранее сообщалось, что после посещения 7 октября кафе быстрого питания города Братска 12 человек обратились за медпомощью в связи с отравлением. Проверками заведения общепита занимаются сотрудники Роспотребнадзора и Следственного комитета. Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест.
"Количество жителей Братска, отравившихся шаурмой в кафе быстрого питания, возросло до 30 человек. Из них были госпитализированы – 23, в настоящее время в больнице находятся 17 человек", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что в числе тех, кто до сих пор находится в больнице, 10 детей.
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
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