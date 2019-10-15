Минздрав разработал изменения в процедуру освидетельствования на наркотики

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019

ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Минздрав разработал изменения в процедуру освидетельствования на применение наркотиков, которые позволят выявлять систематических наркоманов, заявила в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ глава ведомства Вероника Скворцова.

"Разработаны изменения в процедуру освидетельствования на применение наркотиков. ... Кроме острой интоксикации наркотической, будут исследоваться новые агенты биохимические, которые свидетельствуют о длительном повторном применении. Таким образом мы сможем выявлять не только острые наркотические изменения, но и наркоманов", - сказала она.