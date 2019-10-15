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РИА Новости

Минздрав разработал изменения в процедуру освидетельствования на наркотики

14:33 15.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Минздрав разработал изменения в процедуру освидетельствования на применение наркотиков, которые позволят выявлять систематических наркоманов, заявила в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ глава ведомства Вероника Скворцова.
"Разработаны изменения в процедуру освидетельствования на применение наркотиков. ... Кроме острой интоксикации наркотической, будут исследоваться новые агенты биохимические, которые свидетельствуют о длительном повторном применении. Таким образом мы сможем выявлять не только острые наркотические изменения, но и наркоманов", - сказала она.
Ранее в ходе того же совещания глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что невозможно определить наркозависимых и тех, кто употребляет наркотики время от времени.
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Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
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